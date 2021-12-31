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الداخلية: توفير مناخ آمن للمواطنين في احتفالات رأس السنة..صور

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:16 م
الداخلية: توفير مناخ آمن للمواطنين في احتفالات رأس السنة..صور انتشار أمني
كتب محمود عبد الراضي

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فعلت مديريات الأمن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الإحتفالات من خلال الإنتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة ، للحفاظ على الأمن ، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الإحتفالات، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية القائمة على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعداداً لإستقبال إحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.
 
وشملت الخطط الأمنية ، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الإرتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة ، وتسيير الأطواف الأمنية ، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية .. كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية ، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين ، كما تم الإستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها ، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.
وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات ، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.. بما يحقق أمن المواطنين.
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