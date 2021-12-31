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الجنايات تصدر غدا حكمها على قاتل زوجة شقيقه بحلوان بعد ورود أوراقه من المفتى

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 11:00 م
الجنايات تصدر غدا حكمها على قاتل زوجة شقيقه بحلوان بعد ورود أوراقه من المفتى محكمة_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدا السبت، حكمها على قاتل زوجة شقيقه فى حلوان، بعدما أحالت أوراقه في الجلسة الماضية لمفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام يحيى اليمانى وإبراهيم فهمى صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور وليد محمد الفاتح وكيل النيابة وأمانة سر ياسر عبد العاطى.

 

وكشفت قرار الإحالة عن أن المتهم «ب.ف» وفى دائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قتل زوجة شقيقه «ز.ع» عمدا مع سبق الإصرار بباعث الانتقام على أثر خلاف سابق بينهما ولد فى نفس الجانى حقد وضغينة تجاه ضحيته فبيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد ما انتواه من نية خبيثة بإزهاق روحها مخطط إجرامى بجلبه سلاح أبيض «سكين» حتى ارتأى التوقيت الملائم بغياب شقيقه «زوجها» لتنفيذ ما ضمره فى نفسه وحبسه بوجدانه، فتسلل من مسكنه لمسكنها وما أن ظفر بها استل سلاحا حادا من بين طيات ملابسه والسابق إعداد بمسكنه وكال لها به عدة طعنات استقرت بعضها بصدرها وبمحاولتها المقاومة استقر الآخر بذراعها حتى خارت قوى ضحيته مستسلمة له فكال له طعنات أخرى بظهرها للتيقن من الإجهاز عليها فحقق ما ابتغاه وصمم عليه من إزهاق روحها بإحداثه الإصابات التى أودت بحياتها.


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جنايات القاهره

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