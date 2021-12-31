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التحريات: 250 ألف جنيه وراء اختطاف شخص واحتجازه بمنطقة السلام

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:00 ص
التحريات: 250 ألف جنيه وراء اختطاف شخص واحتجازه بمنطقة السلام متهمين - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترف متهمان أمام رجال المباحث بالقاهرة ، باختطافهم شخصا بمنطقة السلام، حيث أكد المتهم الأول بوجود معاملات مالية بينه، وبين المجنى عليه حيث قام الأخير بإقـتـراض مبلغ مالى 250 ألف جنيه لعمل مقاطع فيديو، وعرضها على منصات التواصل الإجتماعى نظراً لطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال "السوشيال ميديا"، إلا أن تلك المقاطع لم تحقق نسب مشاهدة، وتعثـر فـي سداد المبلغ المالى، فخطط لإرتكاب الواقعة لإجباره على سداد المبلغ المالى المستحق.

وأصافت المتهم في اعترافاته لرجال المباحث، أنه استعان بـالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه، حيث قـام بإستدراج المجنـى عليـه لمقابـلته، وفـور وصوله قاما بإصطحابه للشقة ملك الثانى واحتجازه بها ثم قاما بإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهما لإجباره على رد المبلغ المالى و مساومة زوجته على النحو المشار إليه ، وبمواجهة الثانى أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول.

وتبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، بخروج (زوجها - مقيم بذات العنوان) لمقابلة (أحد أصدقائه - مقيم بالقليوبية) ، و عقب ذلك اكتشفت غلق هاتفه المحمول ، و فى وقت لاحق تلقت من صديق زوجها المشار إليه اتصال هاتفي مفاده احتجازه لزوجها وطالبها بدفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة أمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط صديق المجنى عليه المذكور وآخر عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة حـال تـواجـدهما بالشقة المشار إليهـا " ملـك الثانـى " وبصحـبتهم المجنـى عليـه ، وعثر بحوزتهما على 12 إيصال أمانة "خاليين" مزيلين بتوقيع المجنى عليه ، وبسؤال المجنى عليه إتهمهما بإحتجازه و إجباره على توقيع إيصالات الأمانة، وتم القبض على المتهمين و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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