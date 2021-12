البيت الأبيض ينشر صورة لبايدن وهو يتحدث مع بوتين

نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف يوم الخميس.

وتلقى بايدن الاتصال الهاتفي من بوتين في منزله بمدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

وأشار البيت الأبيض إلى أن المكالمة استمرت نحو 50 دقيقة، في ثاني اتصال بين الرئيسين الروسي والأمريكي هذا الشهر.

وكان الرئيسان يخططان أيضا لبحث المسائل المتعلقة بالمشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن الاستراتيجي المزمعة في 10 يناير واجتماع روسيا الناتو، والمباحثات بين المسؤولين الروس ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقررة في يناير المقبل أيضا.

President Biden speaks on the phone with President Putin earlier today. pic.twitter.com/8CjCdIPl5k