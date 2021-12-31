اليوم السابع
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البيت الأبيض ينشر صورة لبايدن وهو يتحدث مع بوتين

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 12:43 ص
البيت الأبيض ينشر صورة لبايدن وهو يتحدث مع بوتين بايدن يتحدث مع بوتين - البيت الأبيض
وكالات

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نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف يوم الخميس.

وتلقى بايدن الاتصال الهاتفي من بوتين في منزله بمدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

وأشار البيت الأبيض إلى أن المكالمة استمرت نحو 50 دقيقة، في ثاني اتصال بين الرئيسين الروسي والأمريكي هذا الشهر.

وكان من المقرر أن يبحث الرئيسان القضايا التي تطرقا إليها خلال اتصالهما الأول في 7 ديسمبر الجاري، وعلى رأسها المقترحات الروسية للأمن في أوروبا.

وكان الرئيسان يخططان أيضا لبحث المسائل المتعلقة بالمشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن الاستراتيجي المزمعة في 10 يناير واجتماع روسيا الناتو، والمباحثات بين المسؤولين الروس ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقررة في يناير المقبل أيضا.


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