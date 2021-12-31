اليوم السابع
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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 08:56 م
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الأنبا باخوم: نحتاج دخول السنة الجديدة بعد تذكر خطايانا والندم عليها

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 08:55 م
الأنبا باخوم: نحتاج دخول السنة الجديدة بعد تذكر خطايانا والندم عليها الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( عمرو مصطفى )

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قال الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، إن الكاثوليك مدعوون الآن لتذكر خطايانا ونندم عليها ونأمل فى حب الله الذى يمحو كل خطايانا، ونحتاج أن ندخل السنة الجديدة بكل راحة وسلامة فى لحظة صمت نذكر فيها الخطايا. 
 
 
 
وتابع خلال كلمته بصلوات ساعة السجود بكنيسة العائلة المقدسة في المطرية، أن الشباب الكاثوليكى بذل مجهودا فى تجهيز ساعة السجود مع الآباء الرعاه. 
 
 
 
وأوضح أن الكنيسة تحتفل بعيد العذراء مريم واسم يسوع وعيد الميلاد، مؤكدا أن رأس السنة يعتبر اليوم الثامن لولادة السيد المسيح وعيد ميلاد البشرية وفى العهد الجديد له معنى عميق أن المسيح قام من بين الأموات. 
 
 
 
 

الكنيسه الكاثوليكيه

عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد

الانبا باخوم

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