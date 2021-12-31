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الأرصاد: منخفض جوى على البحر المتوسط وأمطار غزيرة على الإسكندرية والبحيرة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:13 م
الأرصاد: منخفض جوى على البحر المتوسط وأمطار غزيرة على الإسكندرية والبحيرة صور الأقمار الصناعية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية،  تشير إلى منخفض جوي يتمركز علي سطح البحر المتوسط يتقدم مع الوقت ليقترب من الساحل الغربي للبلاد يصاحبه تساقط أمطار متفاوتة الشدة تصل الي غزيرة علي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
 
كما يؤثر غطاء سحابي كثيف علي باقي الأنحاء (القاهرة والدلتا وشمال الصعيد والوجه البحري ) يتساقط منه الأمطار بشكل متفاوت علي مناطق مختلفة علي أن تستمر الحالة خلال ساعات قادمة لتبقي سيناء وشرق البلاد تحت تأثير الأمطار بشكل كبير.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة رأس السنة الجديدة، ذورة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية،  ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد اليوم الجمعة أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والاسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على الزعفرانة ورأس غارب ورأس شقير، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد .
 

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