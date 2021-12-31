استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد بالمجان في الوادي الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد ، عن تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للعلاج والتشخيص عن بعد بالمجان للتخفيف على المريض من أعباء وتكاليف التنقل وتكبد مشاق السفر .

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ،في تصريح خاص ل اليوم السابع اليوم الجمعة، أنه يتم تنفيذ المبادرة بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة حيث يتم عرض الحالات المرضية يوميا على استشاريين من خلال التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية.

وأضاف محروس ، أن عيادات الكشف عن بُعد تتواجد في 11 وحدة هي: وحدة المنيرة الصحية، مستشفى الخارجة التخصصى، وحدة بولاق الصحية، مستشفى باريس المركزى، مستشفى بلاط المركزى، مستشفى الداخلة العام، وحدة الجديدة الصحية، وحدة غرب الموهوب الصحية، وحدة أبو هريرة الصحية، مستشفى الفرافرة المركزى أضاف محروس أن العيادات تستقبل حالات "المخ والأعصاب - النفسية والعصبية - القلب - الروماتويد - الباطنة - الجلدية "وأن المواعيد يومياً بجميع وحدات العلاج عن بُعد ويتم التواصل مُسبقاً مع الدكتور عبد الناصر على منسق التشخيص عن بُعد بمحافظة الوادى الجديد.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالناصر علي منسق التشخيص والعلاج عن بعد بالمحافظة أن مبادرة العلاج والتشخيص عن بعد بالمجان عن طريق التواصل مع المستشفيات الجامعية مثل (القصر العيني_ أسيوط الجامعي_ اسوان الجامعي ابو الريش للاطفال_ والدمرداش) في التخصصات التالية (مخ واعصاب_ كلي _جلديه_ اطفال _نفسيه _عظام _قلب ) وعلي من يرغب الكشف الاتصال او التواصل مع الدكتور عبدالناصر علي سليمان 01007554330 وفاطمه جبريل مسئول الاتصال الطبي بالداخلة 01023655939