إصابة ثلاثة من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى

اصيب ثلاثة جنود تنزانيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى "مينوسكا"، الخميس، إثر اصطدام مركبتهم بعبوة ناسفة في غرب البلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، إن "قافلة لقوات حفظ السلام خلال مغادرتها بلدة بربيراتي، على بعد نحو 500 كيلومتر من العاصمة، مرت فوق لغم"، مضيفة أن "ثلاثة جنود جرحوا، أحدهم إصابته بالغة، وتم نقله للعلاج في مستشفى في بانجي".
إصابة ثلاثة من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطىالجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:15 ص
قوات حفظ السلام - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اصيب ثلاثة جنود تنزانيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى "مينوسكا"، الخميس، إثر اصطدام مركبتهم بعبوة ناسفة في غرب البلاد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مسؤول ليبي يبحث مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى إجراء الانتخابات الرئاسيةالخميس، 30 ديسمبر 2021 01:07 ص
أمريكا تعاقب "علي داراسا" زعيم اتحاد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطىالسبت، 18 ديسمبر 2021 09:08 ص
أفريقيا الوسطى تعتزم إدراج اللغة الروسية بالجامعات والمدارسالأربعاء، 01 ديسمبر 2021 08:00 ص
نشر دوريات لحفظ السلام بمنطقة حادث "أوهام بندى" فى أفريقيا الوسطىالخميس، 18 نوفمبر 2021 01:26 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة