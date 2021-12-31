إصابة ثلاثة من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى

وكالات

اصيب ثلاثة جنود تنزانيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى "مينوسكا"، الخميس، إثر اصطدام مركبتهم بعبوة ناسفة في غرب البلاد.



وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، إن "قافلة لقوات حفظ السلام خلال مغادرتها بلدة بربيراتي، على بعد نحو 500 كيلومتر من العاصمة، مرت فوق لغم"، مضيفة أن "ثلاثة جنود جرحوا، أحدهم إصابته بالغة، وتم نقله للعلاج في مستشفى في بانجي".