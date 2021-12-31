إزالة تعد على أملاك الرى بالأقصر تنفيذا لحكم قضائى وتسليم الأرض لجهة الولاية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال رئاسة مدينة البياضية بقيادة محمد صحصاح رئيس المدينة، حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرار إزالة على أملاك الرى تنفيذاً لحكم قضائى بات، وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ حكم المحكمة الإدراية العليا ولجنه البت فى قرار التصالح التى أصدرت قرارها برفض التصالح نظراً للتعدى على أملاك الدولة.

وقال وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، فى بيان صحفى، إنه خرجت الحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية بالإشراف على تنفيذ القرار الصادر برئاسة رئيس قرية البغدادى مصطفى على، والحملة الميكانيكية بالمدينة والقرية بناحية البغدادى، حيث تمت إزالة سور وغرفة حراسة بطول 110م وغرفة بمساحة 30.5 م، وتم تسليم الأرض إلى الرى جهة الولاية، حيث شارك فى الحملة قوات من مديرية أمن الأقصر برئاسة اللواء علاء الطوخى حكمدار الأقصر، واللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، والعقيد عثمان صدقى مأمور المركز، والرائد محمد طلعت مباحث المركز وقوات التأمين.

وفى هذا الصدد أهابت محافظة الأقصر، ورئاسة مدينة البياضية بكافة الموطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمساءلة القانونية، ويؤكد وكيل الوزارة محمد صحاح رئيس مدينة البياضية على أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، حيث إن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

وفى نفس السياق، قاد رجال رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر، بقيادة اللواء محمد صحصاح رئيس المدينة، حملة لإزالة المخلفات والتراكمات على الظهير الصحراوى لقرية الحبيل، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة، وأكد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه تم الدفع بمعدات مجلس المدينة ومجلس قروى الحبيل لإزالة هذة التراكمات، وتم رفع ما يقارب من 35 طن مخلفات هدم وصلبة، كما استهدفت الحملة أيضاً الشوارع المؤدية إلى مدخل قرية الحبيل، حيث يأتى ذلك فى إطار تطوير الطريق الصحرواى المؤدى إلى محافظة البحر الأحمر، موضحاً أن من المقرر أن تستمر أعمال رفع المخلفات على مدار الأيام المقبلة.



مدينة البياضية تنفذ قرار إزالة على أملاك الري تنفيذاً لحكم قضائي (1)



مدينة البياضية تنفذ قرار إزالة على أملاك الري تنفيذاً لحكم قضائي (2)



مدينة البياضية تنفذ قرار إزالة على أملاك الري تنفيذاً لحكم قضائي (3)



مدينة البياضية تنفذ قرار إزالة على أملاك الري تنفيذاً لحكم قضائي (4)