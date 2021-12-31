"أندرو" طفل قبطى يوزع هدايا رأس السنة على جيرانه المسلمين بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية ــ أسماء على بدر ــ تصوير محمد الحصرى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع الطفل "أندرو" الذى ارتدى ملابس بابا نويل وأهدى جيرانه الحلويات والهدايا بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد بمحافظة الإسكندرية.

تقول رانيا نسيم والده الطفل أندرو، إنه منذ 10 سنوات جاءت لهم الفكرة، ونظرا لحب الجميع لنجلها لتمتعه بخفة الظل ارتدى ملابس بابا نويل وأهدى الجيران وأصحاب المحلات الهدايا والحلويات مما أدخل البهجة والسرور عليهم.

وأضافت، أنه بعد نجاح الفكرة كررها فى شهر رمضان، وارتدى ملابس المسحراتي وأهدى جيرانه الهدايا، موضحة أن جميعهم أسرة واحدة ولا فرق بين مسلم ومسيحى، كما أبدى جيرانه سعادتهم بسبب الهدايا التى يتلقونها من أندرو، مؤكدين أنهم ينتظرونها كل سنة فى عيد الميلاد.



فرحه هدايا العام الجديد



فرعه العام الجديد



لقاء مع اندرو



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هدايا العام الجديد داخل التوكتوك



هدايا العام الجديد



هدايا الكريسماس



هدايا اندرو للاطفال



الفرحه بالهدايا



الهدايا داخل المحلات



اندرو خلال جولته بالشارع



اندرو فى زي بابا نويل



اندرو يرتدي بابا نويل



اندور مع الاطفال



تصوير اندرو



توزيع الهدايا



توزيه الهدايا على الناس



زي بابا نويل



سعاده الاطفال بالهدايا



سعاده وفرحه بالعام الجديد



سيلفي مع اندرو