اليوم السابع
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أمن الجيزة يستجيب لمسنة استغاثت لعدم قدرتها على الحركة في العجوزة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 12:49 م
أمن الجيزة يستجيب لمسنة استغاثت لعدم قدرتها على الحركة في العجوزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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قدمت أجهزة الأمن استجابة لمسنة بعد استغاثتها لعدم قدرتها على الحركة بمنزلها بمنطقة العجوزة، بسبب ظروفها الصحية.

تلقت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة استغاثة (مواطنة "مسنة " – تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة العجوزة)، التمست خلالها مساعدتها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة، على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ ، وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها، وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.


استغاثة مواطنة

قسم العجوزة

امن الجيزة

اخبار الحوادث

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