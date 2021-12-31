اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أعلنت الجزائر الخميس تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:12 ص
أعلنت الجزائر الخميس تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة الجزائر - أرشيفية
أش أ

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 أعلنت الجزائر الخميس تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة، فيما تماثل 237 مريضا للشفاء.
 
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢١٨ ألفا و٣٧ حالة ؛ من بينها ٣٩٠ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٩ ألفا و٨٥٤ شخصا.
 
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٢٧١ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٢٧ مريضا في العناية المركزة.
ونوهت الوزارة الجزائرية إلى أن 22 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٥ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 11 ولاية 10 حالات فما فوق.
 
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
 
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا - السبت الماضي - بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

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