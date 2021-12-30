6 أنواع لشاى الأعشاب تخلصك من برد الشتاء والالتهابات الموسمية

كتبت إيناس البنا

مع انخفاض درجة الحرارة يلجأ الكثيرون لتناول المشروبات الساخنة، ويصبح كوب من الشاي الساخن أساسيا ليس فقط لتوفير بعض الدفء ولكن أيضًا للتخلص من الالتهابات الموسمية، ووفقا لتقرير موقع " timesofindia"، فإن شاي الأعشاب له فوائد عديدة مقارنة بالقهوة أو أي مشروب آخر، يقضي هذا المشروب على الجذور الحرة ويحسن الدورة الدموية ويساعد في علاج مشاكل البشرة بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، وبالحديث عن أصنافها الصحية، يمكن للمرء الاعتماد على شاي الهيل، وشاي الزنجبيل، وشاي القرفة، وشاي الفلفل الأسود، للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

"المكونات الأساسية في أنواع الشاي مثل الهيل والزنجبيل والفلفل هي أطعمة فائقة الجودة متاحة بسهولة وتحتوي على خصائص صحية، وهي مفيدة للمرضى الذين يعانون من مرض السكري ومشاكل القلب، كما تساعد في إنقاص الوزن.

هذه الأنواع من الشاي تفيد الجسم ، وتحسن المناعة ، وتساعد ضد العدوى البكتيرية ، كما تنظم الجهاز الهضمي. يمكنك الاستمتاع بها مع الحليب أو بدونه حسب تفضيل الفرد ".

شاي الليمون:



هذا الصنف له خصائص مضادة للبكتيريا وغني جدًا بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض وتقليل الالتهابات.

الشاي الأخضر:



هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة ومضادات الاكسدة التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد.

شاي الكركم:



ينعم الكركم بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا بشكل طبيعي، كما أن لها خصائص مضادة للميكروبات تساعد في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض. تم العثور على نفس الخصائص في شاي الزنجبيل.

شاي النعناع:



شاي النعناع المنعش والمهدئ، وله خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات تساعد في الوقاية من الأمراض كما أنه مهدئ للغاية ويحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة ، وهي طريقة رائعة للتخلص من الجذور الحرة وتعزيز الصحة.

شاي البابونج:



شاي البابونج مشهور بتقديم فوائد للصحة العقلية، يساعد على تهدئة الأعصاب في أوقات التوتر والقلق، ومع ذلك ، خلال فصل الشتاء، يساعد هذا التنوع على تعزيز المناعة بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، فهو يهدئ أعراض البرد ويساعد أيضًا في الوقاية من المرض.