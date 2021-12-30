2938 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بالطرق والمحاور بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2938 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2938 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1107 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1440 مخالفة متنوعة، وضبط 56 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و52 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير. وتمكنت الحملة من تحرير 23 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 21 دراجات غير مرخصة، وتحرير 15 مخالفة ملصقات، و221 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 11050 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 36 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 13 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3150 جنيها مصالحات.