1.6 مليون عدد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفيات دمياط خلال 2021

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه بمتابعة الخدمات المقدمة من المستشفيات التابعة بلغ إجمالى عدد المترددين على العيادات الخارجية والاستقبال بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط وتقديم الخدمة الطبية المناسبة لحوالى مليون و600 ألف.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، ومتابعة وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وكان اجتمع الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم الخميس بمكتبه بديوان المديرية مع مديرى مستشفيات العزل بالمحافظة في حضور مدير عام إدارة الطب العلاجى دكتور محمد فهيم ومدير إدارة المستشفيات دكتور أشرف العزب ومدير اداره الرعاية الحرجة والعاجلة دكتور سوزان الكيكى، وذلك لتنفيذ تحديثات البروتوكول العلاجي و لمناقشة التحديات لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى ومتابعة عمل اللجنة الفنية لخطط علاج المرضي، وكذلك متابعة توافر الأدوية والمستلزمات والأكسجين بالمستشفيات.

وكلف وكيل صحة دمياط مديرى المستشفيات بمتابعة فرق متابعة الأكسجين المشكلة بالمستشفيات ومسئوليتها متابعة استهلاك الأكسجين على مدار الساعة ومتابعة تانكات الأكسجين وموافاة طوارئ المديرية دوريا، بالإضافة لمتابعة تدريب القوى البشرية على تنفيذ البروتوكول، ومراجعة التعاقدات وعقود الصيانه الخاصة بشبكات الغازات بالمستشفيات.

وفى نهاية الاجتماع أشاد وكيل الوزارة بالدور الذى يقدمه الفريق الطبى فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.