اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:30 م
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وزير العدل يؤجل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر حتى 30 يونيو 2022

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:10 م
وزير العدل يؤجل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر حتى 30 يونيو 2022 المستشار عمر مروان وزير العدل-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 9127 لسنة 2021 بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر بمحافظة الجيزة.

وتضمن القرار أن يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر بمحافظة الجيزة الصادر به القرار الوزاري رقم 2089 لسنة 2004 من 31 ديسمبر 2021 إلى 30 يونيو 2022.

ويتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر وذلك لمدة شهرين تبدأ من 1 يناير 2022.

 

قرار وزير العدل
قرار وزير العدل
تابع قرار وزير العدل
تابع قرار وزير العدل

 


وزير العدل

السجل العيني

جزيرة وراق الحضر

نظام السجل العيني بجزيرة وراق

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