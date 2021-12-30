والدة الطفلة قتيلة الطالبية: المتهم موتها وكان بيبحث معانا عليها

كتب بهجت أبو ضيف

قالت والدة الطفلة التي قتلها جارها وزوجته لسرقة قرطها الذهبي في الطالبية بمحافظة الجيزة، أن الضحية كانت تلعب دائما مع ابنة المتهم، وهو ما سهل مهمة القاتل في استدراجها بحجة اللعب بصحبة ابنته، بعدما اشترى لها عبوة عصير.

أضافت والدة الطفلة أن المتهم كان يشارك بصحبتهم في عملية البحث عن الطفلة، بعد اكتشاف اختفاءها، وفور علمه ان عملية البحث ستشمل العقار الذي يقيم به، اختفى وزوجته وفرا هاربين من الشارع.

وأكدت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية، أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة، سرقة القرط الذهبي الخاص بالطفلة، ونفت التحريات ما تردد أن الدافع تجارة الأعضاء.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كافة التفاصيل والكواليس الخاصة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي، والتخلص من جثتها أعلى سطح عقار، حيث تبين أن الضحية تبلغ من العمر 3 سنوات، تقيم بصحبة والدتها وجدتها بالطابق الأرضي في عقار بالطالبية، اعتادت اللهو بصحبة جيرانها في الشارع، ويوم الحادث استدرجها جارها "سائق سيارة إسعاف"، واشترى لها عبوة عصير، وطلب منها الصعود بصحبته لشقته للعب، ثم اشترك مع زوجته في خنقها بواسطة مخدة، واستوليا على قرطها الذهبي، وتخلصا من جثتها أعلى سطح عقار مجاور.

وتوصلت تحريات الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أنه فور اكتشاف والدة الطفلة اختفاءها، بحثت عنها، وبعد مرور ما يقرب من ساعتين تم العثور على جثتها أعلى سطح العقار، فجرى إبلاغ قسم الشرطة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات، تم التوصل لهوية المتهم وزوجته، وبضبطهما ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وذكرا أنهما باعا القرط الذهبي المسروق، وأرشدا عن مكان بيعه وتم ضبطه.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 3 سنوات أعلى سطح عقار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، والتوصل لهوية الطفلة، وتبين للرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية أن عامل وزوجته استدرجا الطفلة لسرقة قرطها الذهبية، ثم خنقاها بمخدة، وتخلصا من جثتها خشية كشف أمرهما.

تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث جنوب الجيزة، والعقيد محمد الجوهري وكيل المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق