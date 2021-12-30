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مليون إصابة.. العالم يسجل أعلى حصيلة خلال 24 ساعة منذ بداية وباء كورونا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:06 م
مليون إصابة.. العالم يسجل أعلى حصيلة خلال 24 ساعة منذ بداية وباء كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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في أعلى حصيلة منذ بداية الوباء، سجل العالم أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب مصادر إعلامية.

كانت منظمة الصحة العالمية، حذرت أمس من ما وصفته بـ "تسونامى" إصابات كورونا ، ما يؤدى إلى انهيار القطاع الصحي، ودعا الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، لمراعاة التدابير الاحترازية في التواصل لمنع تفشي الوباء، وتسريع وتيرة توزيع اللقاحات المضادة لكورونا، مشددا على أهمية تسريع وتيرة البحوث في مجال اللقاحات والعلاجات.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفى الأربعاء، إن اللقاحات ضرورية لتقليل الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.


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