مسؤول ليبي يبحث مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى إجراء الانتخابات الرئاسية

كتب: أحمد جمعة

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، رئيس جمهورية افريقيا الوسطى، "فوستان تواديرا".

ورحب "تواديرا" – بحسب بيان صحفي للمجلس الرئاسي – بنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، والوفد المرافق له، مبدياً سعادته بهذه الزيارة المهمة من أجل التباحث والتنسيق في عدد من الملفات التي تتعلق بالاستثمار والتعاون في عدد من المجالات ذات الصلة.

وعبر "تواديرا" خلال اللقاء، عن امنياته بأن تتجاوز ليبيا أزمتها، من خلال المجلس الرئاسي الليبى، وأن يتمكن الشعب الليبي من اجراء الانتخابات الرئاسية في القريب العاجل، لتنعم البلاد بالاستقرار والسلام الدائم.

وناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى، مع رئيس جمهورية افريقيا الوسطى، العديد من القضايا في إطار تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في ملف الاستثمارات الليبية، وسبل معالجة بعض الاشكاليات التي تعرضت لها بعض هذه الاستثمارات في جمهورية افريقيا الوسطى.

وأكد اللافي خلال اللقاء، على أهمية تتطلع السلطات في افريقيا الوسطى، بدورها في حماية الاستثمارات الليبية، وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مبدياً حرصه على دعم الاستثمارات في جمهورية افريقيا الوسطى، وخلق مجالات جديدة فيها، مشيداً في ذات الوقت، بعمق العلاقات التي تربط البلدين، متمنياً أن تنعم جمهورية افريقيا الوسطى وشعبها بالأمن والاستقرار.

واكد اللافي على أهمية دعم مساهمة افريقيا الوسطى في دعم علاقات ليبيا مع الدول الافريقية، وعودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء، للعمل من مقره الدائم بالعاصمة طرابلس.