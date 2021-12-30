محافظ البحيرة: تنفيذ 3528 مشروعا بـ72 مليار جنيه خلال 3 سنوات

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي .

وجرى خلال الثلاثة أعوام الماضية وبدعم وتوجيهات الرئيس الذى يولي المحافظة اهتماما كبيراً ودعماً متكاملا لا ينقطع، تنفيذ 3528 مشروعا على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 72 مليار جنيه، حيث جرى الانتهاء من 2844 مشروعا بتكلفة 38 مليون جنيه وجارى العمل بـ684 مشروعا بتكلفة 34 مليار جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف والذى يأتى من أولويات المحافظة لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، مشيرا إلى أن البحيرة وضعت خطة عاجلة للحفاظ على مياه نهر النيل واستثمار المياه بشكل أمثل لكونها محافظة زراعية من الدرجة الأولى، وذلك من خلال تبطين الترع بالمحافظة.

وأشار آمنة إلى أن إجمالى عدد الترع والمصارف بنطاق المحافظة 1460 (796 ترعة و620 مصرفا) بإجمالى أطوال 7040 كم، كما بلغ عدد الترع الجاري تبطينها والمقترح تبطينها في المرحلة الأولى والثانية حوالى 400 ترعة بإجمالى أطوال 1700 كم وبتكلفة إجمالية 5 مليارات و500 مليون جنيه.

كما أشار اللواء المحافظ، أنه جاري العمل بـ130 مشروعا بقطاع الري وتبطين الترع بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه تشمل :

* عقود التطهيرات ونزع الحشائش السنوية

* أعمال صيانة افمام وبوابات الترع

* أعمال تطوير مساقي ومتخللات

* أعمال صيانة كبارى على المجاري المائية

* أعمال صناعية على المجاري المائية



وأشار إلى إنشاء 4 محطات صرف زراعي وهى ( الدشودى -الخيرى - الشريشرة - تروجى) وتحتوي كل محطة على 6 وحدات تصرف الوحدة 6 م 3/ث بلغت تكلفة الإنشاء 1.2 مليار جنيه.

كما أكد محافظ البحيرة، الانتهاء من تبطین ترعة ششت الجديدة بطول 2.1 کم وبتكلفة 5 ملايين جنيه، مشيرا إلى إدراج مركز إيتاي البارود كأولوية أولي في مشروع تبطين الترع على مستوى المحافظة، حيث جرى طرح 12 کم ترع للتبطين بمركز إيتاي البارود كمرحلة أولى وجاري استكمال طرح باقي الترع بنطاق المركز.