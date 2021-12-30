قديسيون الكنيسة الأرثوذكسية فى محطات مترو الأنفاق.. صور

كتب: محمد الأحمدى

تزينت محطة مترو الأنفاق في الخط الثالث بها باللغة القبطية وصور قديسيين الكنيسة الأرثوذكسية، حيث جاء فى محطة "العباسية" عبارات مكتوبة باللغة القبطية، وصورة القديس مارمرقس الرسول، وصورة القديسة فيرينا، بالإضافة إلى نبذة عن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة.

وترصد صور الخط الثالث تاريخ الكنيسة وقديسينها ومدى تأثيرهم، كما أثرت فى المجتمعات التى كانوا يعيشون فيها.

ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى في الجمهورية الجديدة إلى تعميق أواصر المواطنة في المجتمع المجتمى، حيث ذكر كتاب الرؤية والإنجاز أن الدولة والقيادة السياسية تسعى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون النظر إلى دياناتهم أو معتقداتهم فالكل سواء، فضلا عن جهودها في تعزيز آليات تمكين المرأة على كافة المستويات، حيث تشكل هذه الثوابت أحد أهم عوامل استقرار الدولة، فالسلام المجتمعي مقوم أصيل من مقومات الأمن القومي وحائط صد وخط دفاع لمواجهة الكثير من التحديات والمحاولات لإثارة الفتن داخل المجتمع المصرى، ونقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

واستعرض الكتاب جهود الدولة لتعزيز المواطنة، حيث إنه وفقا لمؤشر الأمن والسلامة المجتمعية ضمن مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، كانت مصر تحتل المركز الـ114 في عام 2014 ولكنها تقدمت 14 مركزا لتحتل المركز الـ100 في عام 2020، أما وفقا لمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف بتقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولي فقد ارتفع تصنيف مصر من 7.6 عام 2014 إلى 11.3 عام 2020.



العباسية



القديس مرقس



القديسة فيرينا