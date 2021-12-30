اليوم السابع
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قديسيون الكنيسة الأرثوذكسية فى محطات مترو الأنفاق.. صور

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:09 م
قديسيون الكنيسة الأرثوذكسية فى محطات مترو الأنفاق.. صور القديسة فيرينا بمحطة مترو الخط الثالث فى العباسية
كتب: محمد الأحمدى

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تزينت محطة مترو الأنفاق في الخط الثالث بها باللغة القبطية وصور قديسيين الكنيسة الأرثوذكسية، حيث جاء فى محطة "العباسية" عبارات مكتوبة باللغة القبطية، وصورة القديس مارمرقس الرسول، وصورة القديسة فيرينا، بالإضافة إلى نبذة عن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة.

وترصد صور الخط الثالث تاريخ الكنيسة وقديسينها ومدى تأثيرهم، كما أثرت فى المجتمعات التى كانوا يعيشون فيها.

ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى في الجمهورية الجديدة إلى تعميق أواصر المواطنة في المجتمع المجتمى، حيث ذكر كتاب الرؤية والإنجاز أن الدولة والقيادة السياسية تسعى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون النظر إلى دياناتهم أو معتقداتهم فالكل سواء، فضلا عن جهودها في تعزيز آليات تمكين المرأة على كافة المستويات، حيث تشكل هذه الثوابت أحد أهم عوامل استقرار الدولة، فالسلام المجتمعي مقوم أصيل من مقومات الأمن القومي وحائط صد وخط دفاع لمواجهة الكثير من التحديات والمحاولات لإثارة الفتن داخل المجتمع المصرى، ونقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

واستعرض الكتاب جهود الدولة لتعزيز المواطنة، حيث إنه وفقا لمؤشر الأمن والسلامة المجتمعية ضمن مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، كانت مصر تحتل المركز الـ114 في عام 2014 ولكنها تقدمت 14 مركزا لتحتل المركز الـ100 في عام 2020، أما وفقا لمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف بتقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولي فقد ارتفع تصنيف مصر من 7.6 عام 2014 إلى 11.3 عام 2020.

العباسية
العباسية

 

القديس مرقس
القديس مرقس

 

القديسة فيرينا
القديسة فيرينا

 

كاتدرائية القديس مرقس
كاتدرائية القديس مرقس

مترو الانفاق

محطات مترو الانفاق

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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