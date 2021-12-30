اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:53 م
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ضبط فتاة متهمة بسرقة أموال وهواتف مواطن داخل فندق بالقاهرة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:33 م
ضبط فتاة متهمة بسرقة أموال وهواتف مواطن داخل فندق بالقاهرة أرشيفية
كتب محمد إبراهيم

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تباشر نيابة قصر النيل التحقيق مع فتاه بتهمة سرقة هواتف واكسسوارات ومبالغ مالية من شاب داخل إحدى الفنادق بمنطقة الزمالك.
 
البداية كانت ببلاغ إلي الإدارة العامة للمباحث الجنائية بشرطة السياحة والآثار، من شاب مقيم بأحد الفنادق بالقاهرة يفيد قيام فتاة بمغافلته وسرقة متعلقاته.
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف التحريات وفحص الكاميرات تمكنت رجال ضباط مباحث شرطة السياحة من ضبط المتهمة " م.ج"  وبمواجهتها اعترفت بما هو منسوب إليها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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