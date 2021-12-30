اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:18 م
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ضبط سيدة أعمال صادر ضدها عشرات الأحكام القضائية فى الدقى

الخميس، 30 ديسمبر 2021 08:06 م
ضبط سيدة أعمال صادر ضدها عشرات الأحكام القضائية فى الدقى كلابش - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة أعمال، رئيس مجلس إدارة شركة عقارية، لصدور العشرات من الأحكام القضائية ضدها، بعد عودتها من ألمانيا، حيث جرى ضبطها بمنطقة الدقي، وأجرت معارضات على الأحكام الصادرة ضدها، وتم إخلاء سبيلها. 
 
وردت معلومات للرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، تفيد تواجد سيدة أعمال، وهي رئيس مجلس إدارة شركة للعقارات، بمنطقة الدقي، ومطلوب ضبطها لصدور العشرات من الأحكام القضائية ضدها، بسبب عدم التزام شركتها بتسليم وحدات سكنية لعملاء الشركة بمدينة 6 أكتوبر. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وعقب ضبطها أجرت معارضات على الأحكام، وتم إخلاء سبيلها عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مديرية أمن الجيزة

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