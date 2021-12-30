رفع كفاءة 5 ميادين رئيسية فى العريش ضمن مخطط كامل لتطوير وتنمية المدينة

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه جرى رفع كفاءة وتطوير عدد 5 ميادين رئيسية في مدينة العريش، ضمن مخطط كامل لتطوير وتنمية المدينة، وهى السادات "ميدان الرفاعي بوسط مدينة العريش" والنصر والشهداء "الساعة سابقًا" وبنك القاهرة والكتيبة 103 "الميناء سابقًا"، وذلك بتكلفة وصلت إلى 35 مليون جنيه، حيث جرى تطوير كل ميدان تطويرًا كاملاً من أعمال الإنارة والتشجير والبردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار وصنابير الحريق وأعمال الحماية اللازمة وأعمال النوافير والنصب التذكارية، بجانب الرصف الكامل للميادين والمحاور والطرق المؤدية إليها.

وأضاف المحافظ، أن المرحلة الثانية من مخطط تطوير مدينة العريش يتضمن انشاء 3 محاور رئيسية طولية على ساحل البحر ومحاور عرضية ليتم الربط وتيسير التحرك بينها بتكلفة 500 مليون جنيه، وأن المحاور الرئيسية التى بدأ العمل فيها هى المحور الأول ويشمل شارع الفاتح من البوابة الغربية بمدخل العريش وصولا الى المدخل الشرقى للمدينة عند الريسة على طول الساحل ليتضمن عدد 4 حارات للذهاب و4 حارات أخرى للعودة، والمحور الثانى ويشمل شارع الجيش من أمام مديرية الأمن مرورا بكوبرى ضاحية السلام ومستشفى العريش العام ليقطع شارع 23 يوليو ويتجه إلى شارع الساحة الشعبية وميدان العتلاوى وشارع أسيوط وصولا إلى المساعيد، ويتضمن عدد 3 حارات للذهاب و3 حارات أخرى للوصول، والمحور الثالث وهو الطريق الدائرى خلف المناطق السكنية وصولا إلى ميناء العريش البحرى، ويضم 4 حارات للذهاب و4 حارات أخرى للعودة، لافتًا إلى البدء في تنفيذ المحاور الرئيسية بالمدينة.