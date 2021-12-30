رفع درجة الاستعدادات بكافة قطاعات المنوفية تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية برفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة، وذلك تزامنا مع احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، مؤكداً على تفعيل غرف العمليات بكافة الوحدات المحلية لتلقى أى شكاوى على مدار الساعة والتعامل الفورى معها.

ووجه محافظ المنوفية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بتكثيف التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين وتوفير أجواء مناسبة لقضاء الأعياد فى جو من البهجة والسرور.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات العامة والمركزية وتواجد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ مع التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

فيما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية والتموينية بنطاق المحافظة للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والمطاعم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمواد الغذائية واللحوم، فضلا عن التأكد من توافر السلع التموينية والمواد البترولية مع المرور الميدانى على التجار التموينين ومستودعات البوتاجاز لضمان توفير إحتياجات المواطنين بالكميات الكافية .

وأكد المحافظ على أنه تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها، وفيما يخص قطاع الكهرباء، شدد المحافظ بضرورة التأكد من عدم انقطاع التيار الكهربائى وعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة والتأكد من الإنارة العامة بالشوارع وإيجاد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائى.

فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة للحالة العامة للنظافة، فضلا عن الاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين.

ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن خالص التهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية ومواطنى المنوفية بمناسبة الإحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة ، كما هنأ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ، مؤكدا أن أبناء مصر جميعا نسيج واحد ويجمعهم وطن واحد يعملون على رفعته وتقدمه.