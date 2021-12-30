رئيس البرلمان العربى: مصر فى عهد الرئيس السيسى تُرسِخ مفهوما شاملا ومتكاملا لحقوق الإنسان

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أكد عادل العسومى رئيس البرلمان العربى ورئيس مجلس أمناء المرصد العربى لحقوق الإنسان، أن الخطوات النوعية والمتلاحقة التى تتخذها الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ترسخ مفهوما شاملا ومتكاملا لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة في هذا المجال.



جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربى خلال مشاركته في افتتاح بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، والذي يأتي بعد نحو شهرين فقط من مشاركته في الجولة التفقدية إلى مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون، والذي أنشأته وزارة الداخلية خلال وقت قياسي وبمواصفات عالمية.



وقال العسومي إن القفزات النوعية التي تشهدها جمهورية مصر العربية مؤخراً في مجال حقوق الإنسان، تأتي ترجمةً مباشرةً وسريعةً للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، والتي تعكس حرصه على إعلاء قيم احترام حقوق الإنسان، بوصفها إحدى الركائز الأساسية والراسخة، التي تنطلق منها الجمهورية الجديدة.



وأشاد رئيس البرلمان العربى، بالجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، من أجل إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح المتقدمة، ومشاركتها الفاعلة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.