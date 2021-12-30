دعم منظومة الأزمات بالبحيرة بقيمة 320 مليون جنيه لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم تدعيم إدارات الأزمات والكوارث بعدد 160 معدة جديدة هذا العام والوصول الى 1262 معدة مابين سيارات شفط وكسح ونافورى وبدالات و ماكينة شفط، بالإضافة لتدعيم الحماية المدنية بعدد 18 سيارة إطفاء و66 ماكينة شفط ومعدات إنقاذ نهرى ووسائل اطفائية متنوعة بتكلفة 105 ملايين جنيه لمواجهة موسم الشتاء.

يذكر أن محافظة البحيرة اتخذت عدة إجراءات احترازية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، وتم تجهيز غرف العمليات المركزية للعمل علي مدار 24 ساعة وربطها بالغرف الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

ويتم دوريا تطهير الصفايات وخطوط صرف الامطار بالمدن والقري ومراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والصرف الزراعي وتخفيض مناسيب الترع والمصارف لزيادة قدرتها علي استيعاب التصرفات وتطهير الترع والمصارف وإزالة المعوقات عليها والتأكيد علي سلامه المولدات الكهربائية البديلة الخاصة بتشغيل محطات الصرف الزراعى.

كما يتم المراجعة الدورية لسلامة المعديات النهرية وعددها 117 معدية وتوزيع المهام علي مجموعات الإنقاذ وتجهيزها علي مستوى المحافظة لمجابهة الأزمات.