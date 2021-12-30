اليوم السابع
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تعرف على سعر اليورو اليوم الخميس أمام الجنيه المصرى

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:44 ص
تعرف على سعر اليورو اليوم الخميس أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر صرف اليورو ارتفاعا طفيفا بالبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 30-12-2021، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.68 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.64 جنيه للشراء، و17.80 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.68 جنيه للشراء، و17.90 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.68 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.68 جنيه للشراء.
 
17.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.68 جنيه للشراء.
 
17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.67 جنيه للشراء.
 
17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.68 جنيه للشراء.
 
17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.72 جنيه للشراء.
 
17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.72 جنيه للشراء.
 
17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.75 جنيه للشراء.
 
17.90 جنيه للبيع.

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