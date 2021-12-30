اليوم السابع
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تداول 946 طن بضائع و364 شاحنة و64 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:02 ص
تداول 946 طن بضائع و364 شاحنة و64 سيارة بموانئ البحر الأحمر مواني البحر الاحمر
كتب رضا حبيشى

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شهدت مواني البحر الاحمر تداول  946 طن بضائع عامة ومتنوعة و364 شاحنة و 64 سيارة ملاكي و 1448 طن قطن، شملت حركة الصادرات 624 طن بضائع عامة و 301 شاحنة و54 ملاكى.
 
وشملت حركة الواردات 322 طن  بضائع عامة و 63 شاحنة  و10 ملاكي و 1448 طن قطن قادم من بورسودان  ويتواجد 13  سفن علي ارصفة الموانئ، حيث تم مغادرة ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 90 شاحنة والسفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة و 4 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 93 شاحنة و 18 ملاكي .
 
كما شهدت ميناء الغردقة مغادرة السفينة القاهرة  متجهة الي ميناء ضبا بحمولة 32 سيارة ملاكي ووصول السفينة القاهرة بحمولة 8 سيارة ملاكي .
 
 واستقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 63 شاحنة بحمولة 322 طن و 2 سيارة ملاكي وتصدير 40 شاحنة بحمولة 624 طن، كما استقبل ميناء السويس السفينة RINA قادمة من بورسودان بحمولة 1448 طن قطن وتم مغادرة السفينة بنياس 3 متجهة الي جدة .
 
 

ميناء نويبع

ميناء الغردقة

وميناء السويس

موانى البحر الاحمر

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