تجهيز مركز السكر النموذجى بطنطا ووحدة الرعاية المركزة والحضانات بمبرة المحلة

الغربية محمد طارق

قال الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحى فى محافظة الغربية، أنه تم الإنتهاء من تجهيز وحدة الرعاية المركزة بمستشفى مبرة المحلة بقوة 15 سرير ووحدة الحضانات بقوة 18 حضانة، وذلك فى إطار خطة الفرع لسرعة الإنتهاء من مشاريع التطوير القائمة تحت إشراف الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأكد مدير الفرع بأنه من المقرر تشغيل الوحدات خلال الأسبوعين القادمين بعد استكمال التجهيزات، موضحًا إنه تم الإنتهاء من تركيب وتشغيل تانك الأكسجين كتشغيل تجريبى ، كما تم الإنتهاء من تركيب جهاز فرم النفايات والتشغيل التجريبى وتدريب فرق العمل لحين استكمال الاستلام النهائى والتشغيل بدءا من يناير القادم.

وأضاف آنه تم تجهيز وتشغيل وحدة الرعاية المركزة للأطفال بالطاقة القصوى بسعة 6 أسرة لخدمة مرضى رعايات الأطفال، وذلك فى إطار زيادة السعة الاستيعابية للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات ومرضى الرعايات والحضانات.

وأشار إلى إنه تم أيضا الإنتهاء من تجهيز مركز السكر النموذجى بعيادة على بن أبى طالب ومن المقرر افتتاحة رسميا خلال الأسبوع القادم لتقديم الخدمات العلاجية والمتقدمة لمرضى السكر، وذلك فى إطار توجه الهيئة بتقديم خدمات تخصصية وذات جودة عالية لجمهورها من المنتفعين.