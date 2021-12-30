النيابة تأمر بضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى عين شمس

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بالتنقيب عن الأثار داخل شقة مما أسفر عن مصرع شخص بعدما انهارت عليه الحفرة وتركوا جثته وفروا هاربين ، كما صرحت النيابة بدفن جثة المتوفى بعد تشريح جثته لبيان سبب الوفاة .

وكشف رجال المباحث، ملابسات العثور على جثة عامل متحلله داخل بالطابق الأرضي بمنطقة عين شمس، وتبين أن المتوفى كان ينقب عن الاثار مع أخرين وأن المتوفى يدعى "رمضان .س" في العقد الخامس من العمر مبلغ بتغيبة عن المنزل منذ 5 أيام قبل العثور على الجثة داخل شقة بالطابق الارضى.

وكشفت التحريات، أنه أثناء قيام المتوفى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار انهارت عليه الحفرة، وقام شركائه بانتشاله لكنه كان فارق الحياة، فتركوا الجثة وفرا هاربين خوفا من المسائلة القانونية.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقي بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لعامل، ووجود حفرة بجوار الجثة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط شركاء المتوفى أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة بالطابق الأرضى.