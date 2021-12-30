العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمدخل عقار فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة أحد الأشخاص بمدخل عقار في العمرانية، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمدخل عقار في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص مجهول الهوية، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية. تم مناظرة الجثة ونقلها إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.