اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:55 م
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الصحة تكشف مخاطر تعرض الأطفال للتدخين.. اعرف التفاصيل

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:04 م
الصحة تكشف مخاطر تعرض الأطفال للتدخين.. اعرف التفاصيل مخاطر تعرض الاطفال للتدخين
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصكة والسكان عن مخاطر تعرض الأطفال لدخان التبغ ونصحت وزارة الصحة بالتوقف عن التدخين فورًا لاحماية من مخاطر التدخين .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين هو 16805
 
وبحسب وزارة الصحة والسكان تتمثل مخاطر  تعرض الأطفال للتدخين في :
 
١- الاصابة بسرطان الأطفال 
٢- انخفاض النمو البدنى عند الاطفال 
٣- الاصابة بالالتهاب الرئوى والقصبة الهوائية 
٤- زيادة مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع 
٥- الاصابة بامراض مثل الربو وانخفاض وظائف الرئة وعدوى الادن 
 
 
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الصحة

التدخين

سرطان الاطفال

التبغ

موت الرضع

النمو البدنى

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