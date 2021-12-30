الصحة تكشف مخاطر تعرض الأطفال للتدخين.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصكة والسكان عن مخاطر تعرض الأطفال لدخان التبغ ونصحت وزارة الصحة بالتوقف عن التدخين فورًا لاحماية من مخاطر التدخين

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين هو 16805

وبحسب وزارة الصحة والسكان تتمثل مخاطر تعرض الأطفال للتدخين في :

١- الاصابة بسرطان الأطفال

٢- انخفاض النمو البدنى عند الاطفال

٣- الاصابة بالالتهاب الرئوى والقصبة الهوائية

٤- زيادة مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع

٥- الاصابة بامراض مثل الربو وانخفاض وظائف الرئة وعدوى الادن