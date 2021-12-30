اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة البيلاروسية تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بسلالة "أوميكرون"

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:03 ص
الصحة البيلاروسية تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بسلالة "أوميكرون" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مينسك أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة فى بيلاروسيا، اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" فى أربعة أشخاص، جميعهم يعانون من أعراض خفيفة من المرض.

 

وذكرت وزارة الصحة - فى بيان لها أوردته وكالة أنباء (بيلتا نيوز) البيلاروسية - أنه من بين جميع العينات التى تم أخذها، رصد المتخصصون فى مركز أبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة أربع حالات للمتحور الجديد من فيروس كورونا.

 

وأشارت إلى أن هذه هى الحالات الأولى المؤكدة للسلالة الجديدة من الفيروس فى جمهورية بيلاروسيا حتى الآن، مضيفة أن أعراض المرض خفيفة فى جميع الحالات الأربع.

 

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت، فى وقت سابق، من اليوم تسجيل 1493 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 696 ألفًا و220 ألفًا و534 حالة والوفيات إلى 28 ألفًا و250 حالة.

 


الصحة البيلاروسية

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