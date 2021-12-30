وقال صالح - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس "إن الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد، وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين"، موضحا أن هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر.



وجاءت دعوة الرئيس العراقي بعد أيام قليلة من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من شهر أكتوبر الماضي.