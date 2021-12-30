الحكومة تنفى صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الجرعة الثالثة للقاح كورونا

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بتحصيل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، مُشددةً على أن جميع لقاحات فيروس كورونا بجرعاتها (الأولى - الثانية - الثالثة التنشيطية) مجانية تماماً، مُشيرةً إلى أنه يتم إرسال الرسائل الخاصة بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، دون الحاجة للتسجيل على الموقع الإلكتروني مرة أخرى، مع أهمية استجابة المواطنين لتلك الرسائل والذهاب إلى الوحدات الصحية، ومراكز تلقي لقاح كورونا، المقرر الذهاب إليها وفقاً لما تحدده الرسالة المرسلة.

وفي سياق متصل، يتم التشديد على ضرورة الاستمرار في إتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين، والابتعاد عن المناطق المزدحمة والتكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.