وحذر فاليك - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الخميس، من أن الأعداد المنخفضة من الحالات التي يتم اكتشافها حاليًا في جمهورية التشيك هي "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مشيرًا إلى أن متحور "أوميكرون" قد وصل بالفعل إلى مرحلة الانتشار المجتمعي في العديد من مناطق البلاد.

وكانت الحكومة التشيكية، أعلنت تشديد قيود مواجهة تفشي فيروس "كورونا" بشكل مؤقت في ظل الاحتفالات بالعام الجديد، وذلك اعتبارًا من أمس الأربعاء وحتى الثاني من يناير المقبل.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى مليونين و400 ألف إصابة فيما تخطى إجمالي الوفيات 35 ألف حالة وفاة.