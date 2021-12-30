فقد أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 5037 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 625 ألفا و967 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 73 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5455 وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 3037 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفا و672 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و220 ألفا و342 إصابة.

أما عن الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 101 ألف و 980 إصابة

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 2097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 932 ألفا و641 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 51 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و 758 وفاة، وفقا لوكالة انتر بريس نيوز الجورجية.

وتعافى على مدار أمس 2711 شخصا من الفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 890 ألفا و733 شخصا.