ارتفاع إجمالى الإمدادات النفطية العالمية 1.7 مليـون برميل يوميا الربع الثالث 2021

كتبت - مروة الغول

شهد إجمالى الإمدادات النفطية العالمية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعى) ارتفاعاً بنحـو 1.7 مليـون برميل / يوم خلال الربع الثالث مـن عـام 2021 ، أي بنسبة 1.8 % مقارنـة بـالربع السابق ليصـل إلـى 95.6 مليون برميل / يوم، وهو مستوى مرتفع بنحو 5.2 مليون برميل / يوم مقارنة بالربع المماثل مـن الـعـام السابق وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك ".

وأضاف التقرير، أن ذلك يعزى ذلك بشكل رئيسى إلى تقليص دول أوبك + ( من ضمنها روسيا ) لتخفيضات إتفاق خفض الإنتـاج علـى الرغم من تراجع الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار التقرير، إلى ارتفاع الإمدادات النفطية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعى) لدول أوبك خلال الربع الثالـث مـن عـام 2021 بمقـدار 1.4 مليـون برميـل / يوم، أى بنسبة 4.5 % مقارنـة بـالربع السابق، لتصـل إلـى 32.1 مليـون برميل / يوم، مرتفعة بمقدار 3.2 مليون برميل / يوم، أى بنسبة 11% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضى.