اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق مزلقان محطة ملوى لأعمال الصيانة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:17 م
إغلاق مزلقان محطة ملوى لأعمال الصيانة السكة الحديد
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هندسة السكة الحديد بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، بأنه سيتم غلق مزلقان محطة ملوى القبلى اعتبارا من الغد 31/12 العاشرة  صباحا حتى الرابعة عصرا ،وذلك لاتمام اعمال الصيانة الميكانيكية السنوية.

واعلنت السكة الحديد فى بيانها عن البدائل لاصحاب المركبات،  من الجهة الشمالية  مزلقان قرية الروضة ومن الجهة الجنوبية  مزلقان قرية المعصرة.

ومن جهة أخرى تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى  تنفيذ حملات رفع القمامة والمخلفات، حرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، لخلق بيئة صحية نظيفة، والصيانة الدورية لأعمدة الانارة والتأكد من تغطية الاسلاك حرصا على سلامة المواطنين.



 


ملوى

السكة الحديد

اغلاق مزلقان السكة الحديد

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة