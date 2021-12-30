إغلاق مزلقان محطة ملوى لأعمال الصيانة

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت هندسة السكة الحديد بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، بأنه سيتم غلق مزلقان محطة ملوى القبلى اعتبارا من الغد 31/12 العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا ،وذلك لاتمام اعمال الصيانة الميكانيكية السنوية.

واعلنت السكة الحديد فى بيانها عن البدائل لاصحاب المركبات، من الجهة الشمالية مزلقان قرية الروضة ومن الجهة الجنوبية مزلقان قرية المعصرة.



ومن جهة أخرى تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى تنفيذ حملات رفع القمامة والمخلفات، حرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، لخلق بيئة صحية نظيفة، والصيانة الدورية لأعمدة الانارة والتأكد من تغطية الاسلاك حرصا على سلامة المواطنين.







