إعلام المنوفية تكرم ذوى القدرات والهمم فى يومهم العالمى

المنوفية - محمد فتحى

أقامت كلية الإعلام جامعة المنوفية حفلا لتكريم ذوي القدرات والهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة ضمت بعض طلاب ذوي الهمم من جامعتي المنوفية وبنها، تحت شعار «قادرون باختلاف» تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبد الجواد سعيد ربيع عميد الكلية والدكتورة ندية القاضي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور كل من الدكتور السيد السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شوقي مدير عام الكلية وبإشراف وتنظيم إدارة رعاية الشباب بقيادة الأستاذة عبير الطوخي مديرة الإدارة واتحاد طلاب الكلية.

وافتتح الدكتور عبد الجواد سعيد فعاليات الحفل مشيرا إلي حرص رئيس الجمهورية على لقاء أصحاب الهمم سنويا، وأن نتخذ من كلماته ترجمة حقيقية على أرض الواقع من حسن المعاملة والاهتمام ورعايتهم، ويأتي الحرص على إقامة هذا اليوم انطلاقا من حرص الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة على ربط الجامعة بمختلف فئات المجتمع وتقديم الخدمة المجتمعية المناسبة لكل فئة والدعم الكامل وتشجيعهم علي تحقيق الإنجاز و تحدي الصعاب.

وأوضح الدكتور السيد السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان مفهوم التعامل مع أصحاب الهمم ثقافة يجب أن نساهم في نشرها في المجتمع المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من المفاهيم المغلوطة منتشرة بين أفراد المجتمع، موضحًا أن الإعاقة في المكان وليست في الفرد، فاستخدام الوسيلة المساعدة تغنى عن الإعاقة، وشدد على أهمية احترام قدرات اصحاب الهمم وعدم الافراط في تقديم عروض للمساعدة في أعمالهم اليومية التى يستطيعوا ممارستها.

كما أن قطاع خدمة المجتمع يعمل على تنسيق جهود كافة قطاعات الجامعة والجهات الخارجية لدعم الطلاب وتحويل البيئة الجامعية لتتناسب مع استخدامات الطلاب بمختلف احتياجاتهم، لممارسة حياتهم بشكل أكثر فاعلية كما ألقي احمد طلعت الطالب بالفرقة الثانية و بطل من أبطال الهمم بالكلية كلمة للحضور أكد فيها بأن اختلافنا سر من أسرار وجودنا على الأرض وأننا فى الحياة مختلفين متحدين الصعاب مصممين ومكملين بإرادتنا بدعم الدولة لنا نستطيع أن نواجه ونهزم الظروف وتحدي الخوف ونؤكد للجميع بإننا قادرون بإختلاف وأختتم الحفل فى بتكريم أبطال التحدي تقديرا لتميزهم.