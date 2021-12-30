إصابة سائق إثر انقلاب شاحنة محملة بالسيارات بصحراوى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب سائق بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم أثر انقلاب شاحنته المحملة بالسيارات بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بعدة سيارات ملاكى بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى بدائرة مركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحيرة مما أدى إلى إصابة سائق الشاحنة بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى العام لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة لإزالة آثار الحادث وفتح طريق الخدمات بعد إغلاقه أثر وقوع الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.