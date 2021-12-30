أهالى بشبين القناطر يشكون عدم وجود بوكس تليفون أرضى.. ومحافظ القليوبية يرد

كتب - محمود أحمد عطا - القليوبية إبراهيم سالم

أرسل القارئ احمد عبد العال السيد دراهم والمقيم فى شبين القناطر ب محافظة القليوبية شكوي لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" من عدم وجود خطوط أرضي بمنطقة عزبة أبو خضرة بمدينة شبين القناطر محافظه القليوبية يناشدون المسئولين بسرعة التحرك حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمة بشكل كامل.

قال القارئ عبر رسالته ليوم السابع: "نعانى منذ 17 عاما بعد إنشاء المنازل من عدم توصيل نت لعدم وجود خطوط أرضية بهذه المنطقة لعدم وجود كبائن اتصالات فارغة للحصول على خط أرضى ومن ثم توصيل نت إلى المنزل، نتمنى من سرعة دخول كابلات اتصالات لهذه المنطقة، حيث يوجد بها لا يقل عن 30 منزلا غير قادرين على استعمال الخطوط الأرضية، لذلك نطالب نحن الأهالى بسرعة الاستجابة لحل مشكلتنا".

ومن ناحيته، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى للمهندس خالد العرفى رئيس مدينة شبين القناطر، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر، كما أن القرية مدرجة ضمن المشروعات، وسيتم العمل على توصيل كافة المرافق من غاز طبيعى وصرف صحى ومياه شرب وكذلك خطوط التليفونات الأرضية، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والاستفادة من التعلم الإلكترونى الذى تستهدفه الدولة وتسعى لتطبيقه.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".