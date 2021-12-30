أمن القاهرة يشن حملة لضبط الخارجين عن القانون بشوارع حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

شنت ‏الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن حملات مكبرة على كافة قطاعات العاصمة لضبط الخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملات تنفيذا لتعليمات اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة مباحث القاهرة الذي شدد على ضرورة ضبط الشوارع بمدينة حلوان ‏وبناء أن على تلك التوجهات, قام ‏اللواء محمد الشرقاوي، مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالنزول إلى شوارع حلوان برفقة العميد وائل الشموتي، مدير قطاع جنوب القاهرة، والعقيد أحمد عبد العزيز مفتش مباحث والمقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة حلوان وضباط مديرية الأمن وذلك لضبط الخارجين عن القانون.

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وضبطت الحملات 15 تاجر مخدرات ‏و20 هارب من أحكام جنائية، ‏و9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، ‏و32 قضية التموين، ‏ونجحت الادارة العامة المباحث الآداب في ضبط ثلاث مخازن لتخزين مواد الخمور المهربة، ‏وضبط محل هواتف يقوم بالغش في الماركات الخاصة بالهواتف المحموله وبيعها على أنها اصلية.

كما ضبط آخر بحوزته كمية كبيرة من المنشطات الجنسية ‏المهربة منتهية الصلاحية، ‏وتحرير 98 قضية أشغال طريق للمحلات، وغلق 3 سناتر شهيرة خاصة بالاجهزة المنزلية.

‏‏وفي ذات السياق تمكنت إدارة المرور بالقاهرة من ضبط 55 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وأوراق ترخيص، ‏وتمكنت الادارة العامة لمباحث الأحداث بالقاهرة من ضبط 30 شخص يقوم بأعمال التسول.

‏‏وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة التي بدأت التحقيقات في جميع تلك القضايا مع المتهمين المضبوطين.