برلين (أ ش أ)

أكد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، تسجيل 42 ألفًا و770 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى سبعة ملايين و109 آلاف و182 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن بيانات المعهد، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 111 ألفًا و602 حالة، وذلك بعد تسجيل 383 وفاة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 6 ملايين و332 ألفًا و300 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

يذكر أن الولايات الألمانية، تطبق قيودًا أكثر صرامة على المواطنين خلال فترة أعياد الميلاد، الأمر الذى دفع عشرات الألاف للخروج إلى الشوارع فى مسيرة ضد قيود كورونا، ووقعت بعض أعمال الشغب التى انتهت بإصابة عدد من أفراد الشرطة.

وفي إطار مكافحة الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ولايات اتحادية أخرى، حيث تطبق قيود الاتصال الأكثر صرامة أيضًا في بافاريا ، وبرلين ، وهيس ، ونورد راين فيستفالن ، وسارلاند ، وساكسونيا ، وشليسفيغ هولشتاين ، وتورنغن.

وكانت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات قد اتفقت قبل عيد الميلاد على زيادة تقييد الحياة الخاصة والعامة بحلول 28 ديسمبر على أبعد تقدير، وكان تنفيذ القواعد مسؤولية البلدان .

وخرج عشرات الآلاف ، إلى الشوارع في العديد من المدن الألمانية احتجاجا على قيود كورونا، وكانت هناك أعمال شغب وأصيب عدد من ضباط الشرطة، ووفقًا للشرطة ، كان هناك ما مجموعه حوالي 15000 مشارك في عدة مدن ، 6500 منهم في روستوك وحدها. في مكلنبورج-فوربومرن ، تم اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحماية من كورونا منذ يوم الاثنين - تم إغلاق المتاحف والمسارح ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية في جميع أنحاء البلاد.