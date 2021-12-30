ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن بيانات المعهد، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 111 ألفًا و602 حالة، وذلك بعد تسجيل 383 وفاة جديدة.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 6 ملايين و332 ألفًا و300 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.