اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:11 م
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أسوانى يبيع التمور فى شوارع دمياط.. شوف قصة أحمد حمد.. لايف وصور

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:03 م
أسوانى يبيع التمور فى شوارع دمياط.. شوف قصة أحمد حمد.. لايف وصور عم أحمد يبيع البلح
دمياط - معتز الشربينى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان "أسوانى يبيع التمور فى شوارع دمياط.. شوف قصة أحمد حمد"، حيث قال أحمد حمد ابن محافظة أسوان الذى اشتهر ببيع البلح والتمور فى شوارع دمياط، إن جميع أنواع البلح زراعة أسوان وهى أول حصاد البلح يتم فى نهاية شهر أكتوبر وأول نوفمبر من كل عام.

وتجميع أنواع مختلفة وتحميلها على أحنة ونقلها إلى دمياط ويتم تخزين البلح فى شكاير الأرز البسميتى والبن وهى أفضل أنواع الشكاير، وأظل فى دمياط حتى بيع الحمولة، ومن الممكن التنقل بين محافظة بورسعيد والدقهلية وشربين حتى يتم الانتهاء من بيع كافة الحمولة.

أشار حمد إلى أن الأنواع المتوفرة هى المليكابى، السكوتة، البرتمودا، الأبريمى وكل هذه الأنواع جيدة وبدون تبخير أو تخزين ويتم توحيد السعر نبيع بسعر الكيلو. 33.5 للكيلو جرام الواحد، فالبلح المائل للوردى أو الأسود هو الأفضل لأن نسبة السكريات والحديد به أعلى وافيد.

وأكد حمد، أسعد بأهل دمياط وزبائن محافظة دمياط وصارت بينى وبينهم صداقة ومحبة وتواصل، وكثيرا ما أحكى لأهل بلدى عنهم عند عودتى لأسوان.
 

البلح
البلح

 

العم أحمد
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