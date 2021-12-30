وقالت الوزارة - في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - إن "المجر تبرعت المجر بـ100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا لأرمينيا في إطار المساعدات الإنسانية".



يشار إلى أنه في الأشهر السابقة، تبرعت النرويج وبولندا لأرمينيا بدفعات من اللقاحات للمساعدة في الحد من انتشار الوباء.



وقدمت النرويج لأرمينيا 620 ألف جرعة من لقاح موديرنا أكتوبر الماضي، فيما تبرعت بولندا بـ 200 ألف جرعة من استرازينيكا أواخر نوفمبر الماضي.



ويتراجع انتشار فيروس كورونا في أرمينيا حاليًا مع تسجيل حوالي 100 حالة جديدة يوميًا، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 2000 حالة يوميًا تم الإبلاغ عنها أكتوبر الماضي.



ومع ذلك، لا تزال تدابير الحجر الصحي سارية، حيث تم تحصين 23.3 ٪ فقط من الأرمن بشكل كامل. وحتى الآن، سمحت أرمينيا باستخدام لقاحات سبوتنيك في واسترازينيكا وكورونافاك وسينوفارم وموديرنا.



جدير بالذكر أنه تم تعليق العلاقات الدبلوماسية بين أرمينيا والمجر في 31 أغسطس 2012، بسبب الخلاف بين المجر وأرمينيا وأذربيجان بعد أن سلمت بودابست إلى باكو ملازمًا في الجيش الأذربيجاني حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل ضابط أرميني في بودابست عام 2004. وبعد عودته إلى أذربيجان، عفا عنه الرئيس إلهام علييف، الأمر الذي أثار ردود فعل قاسية في يريفان.