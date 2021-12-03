فريق جراحي فى "بنها الجامعي" ينجح فى تركيب دعامة مغطاة لمريضة عمرها 61 عاما

القليوبية: إبراهيم سالم

نجح فريق طبي بوحدة القسطرة التداخلية الطرفية بمستشفيات جامعة بنها، في تركيب دعامة مغطاة لمريضة عمرها 61 عاما، تعانى من تمدد بالشريان الأورطى البطينى ذات حجم كبير وبه تسريب دموي، مما يصعب من عملية التدخل الجراحي نظرا لصعوبة الحالة وتقدم المريضة فى العمر، وذلك للمرة الثالثة بالمستشفى.

وأوضحت المستشفى، في بيان لها، أنه جرى استقبال المريضة وتعاني من تمدد بالشريان الأورطى البطينى ذات حجم كبير وبه تسريب دموي، وجرى عمل الأشعة والتحاليل اللازمة لها والتشخيص المبدئي لها، حيث تم التشخيص بواسطة جهاز الأشعة المقطعية 128 متعدد المقاطع الخاص بالشرايين التاجية بقسم الأشعة بمستشفيات جامعة بنها، وتجهيز غرفة العمليات، وبعد إجراء عملية القسطرة المريضة وهي الآن فى حالة صحية جيدة.

وضم الفريق الجراحي تحت إشراف الدكتور شريف الكرداوي استاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة حلوان، وبحضور الدكتور وليد عبد البديع سرور أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الزقازيق، وكان على رأس الفريق الجراحي الدكتور السيد عفيفي القطان أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية بجامعة بنها ومدير وحدة القسطرة التداخلية الطرفية بقسم الجراحة العامة.

وأشارت المستشفى، إلى أن هذا يأتي تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور عماد عبد الحافظ رئيس اقسام الجراحة العامة والمناظير، والدكتور مصطفى بيومي عبد الوهاب رئيس وحدة جراحة الأوعية، والدكتور محمد شاكر مدير مستشفيات جامعة بنها.



