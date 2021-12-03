ضمن حياة كريمة.. وكيل صحة بالشرقية يتفقد القافلة العلاجية بقرية أكياد

الشرقية - إيمان مهنى

أجري الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرور علي القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أكياد البحرية التابعة لمركز ومدينة فاقوس، والتي بدأت منذ أمس الخميس وتستمر حتي مساء اليوم الجمعة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة .

تفقد توقيع الكشف الطبي علي المرضي في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليهم من أهالي القرية حتي وقت الزيارة أكثر من 1400 مريض.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، وأكد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، كما وجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وقام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدي، والحصول علي الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية.

كما تفقد وكيل الوزارة فرقة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل العيادة المتنقلة، وتابع مؤشرات أداء العمل، وإجراءات تسجيل المواطنين علي السيستم الخاص بوزارة الصحة، وتطعيمهم بلقاح كورونا، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي .