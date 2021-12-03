حملات دورية لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية والاشغالات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة إزالة وفك شدة خشبية لاعمدة للدور الثاني علوي على مساحه 110متر خلف السكة الحديد، وتمت الإزالة كليا وإتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالف، كما قامت الوحدة المحلية بالزوامل بإزاله وفك شدة خشبية لأعمدة دور ثاني علوي على مساحة 120متر ببساتين الإسماعيلية وتم فك الشدة الخشبيه والتحفظ علي بعض معدات المقاول المنفذ للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية المناجاة التابعة للوحدة المحلية بالأخيوة على مساحة 130 متر، وتم إزالة المخالفة حتي منسوب سطح الأرض.



وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية بالظواهرية بإزالة غرفة بالدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بالظواهرية علي مساحة 30 متر تقريباً وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .



كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ إزالة أمام الساحة الشعبية بديرب نجم عبارة عن شدة خشبية لسقف الدور الرابع بدون ترخيص مساحة 175 متر وتم إيقاف الأعمال وضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملات لرفع الإعلانات المخالفة بنطاق المركز وأسفرت عن إزالة 19 إعلان مخالف بمناطق متفرقة حفاظاً على الشكل الجمالي للمدينة.



يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات لرفع الأشغالات المخالفه و إزاله التعديات المخالفه علَي الأرض الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







